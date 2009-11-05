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'Bitirici değil şenlendiriciyim'

Deniz Seki’yle barıştığı ve Ece Gürsel ile Amsterdam’da tatil yaptığı haberleriyle gündeme gelen Şenlendirici, basın toplantısı düzenledi.

05 Kasım 2009 02:00

Hüsnü Şenlendirici düzenlediği basın toplantısında, “Deniz Seki’nin hayatını bitirdiğim ve şimdi de Ece Gürsel’in hayatını bitireceğim söyleniyor. Bunlar çok komik şeyler ben bitirici değilim, Şenlendiriciyim” dedi.

Amsterdam ve Helsinki’ye konser vermek için gittiğini belirten Şenlendirici, “Ancak Ece Gürsel ile tatilde yazıldım orası ayrı. Ece Hanım’la yakından uzaktan hiçbir alakam yoktur. Onun benim için söylediklerine de cevap vermeyeceğim” diye konuştu.

Şenlendirici, şöyle devam etti: “Seki’nin bundan sonra çok güzel şeyler yapacağına inanıyorum. En azından orada biriktirdiği şeylerle, hayat tecrübeleriyle hayatında çok güzel bir yol alacağına inanıyorum. Deniz Hanım’la görüşmüyoruz. Görüşmeyi de düşünmüyoruz. Cezaevinden çıktıktan sonra da ne yüz yüze görüştük, ne de telefonlaştık. Açık ve net bir şekilde söylemek gerekirse bu ilişki bitmiştir.”

İleriye dönük konuşmanın doğru olmayacağını belirten Şenlendirici, “Belki aynı sahneyi paylaşırız. Ama bu dönemde kırgınlıkların aşılıp dost olunması mümkün değil tabii... İkimize de zaman gerekiyor” dedi.

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