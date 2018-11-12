Bithumb "Asya'nın Amazon"undakripto ödeme sistemi kurdu

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Kasım (DHA) – Güney Kore merkezli kripto para birimleri borsası Bithumb, “Asya’nın Amazon’u” olarak da bilinen e-ticaret servislerinden Qoo10 üzerinden kripto para birimleri ödemeleri hizmeti vermeye başladı.

Bithum ve Qoo10 arasında Ağustos’ta imzalanan anlaşmanın ardından, söz konusu e-ticaret sitesi üzerinden kripto ödemelerine imkan sağlayan Bithumb cash’in çalışmalarına başlanmıştı. Bithumb’ın Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Bithumb cash’in “kullanıcıların Güney Kore wonu ve sahip oldukları kripto para birimleirnin toplam değerine” sahip olduğu belirtilirken, söz konusu ödeme sistemini şu an yalnızca Güney Kore uyruklu kişilerin kullanabileceği ve şirketlerin söz konusu sistemin küresel olarak kullanılabilmesi için çalıştığı söylendi.

