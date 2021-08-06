Bitfarms, yüzde 99'luk temiz enerjiyle çok sayıda Bitcoin elde ettiğini açıkladı

Bitcoin başta olmak üzere kripto para madenciliğinde en çok tartışılan konulardan biri de, harcanan enerjinin ne şekilde elde edildiği. Özellikle Mayıs ayında Elon Musk’ın tweetleriyle gündeme damga vuran bu tartışmalar, birçok şirketin yenilenebilir enerjiye geçmesiyle de ciddi şekilde azalmaya başladı.

Uzmancoin'in haberine göre Bitfarms Bitcoin madenciliğinde kullandığı enerjiyle ve çıkarılan Bitcoin sayılarıyla ilgili önemli bilgiler verdi.

Bitfarms yayınladığı raporunda, saniyede 1,4 exahash’lik hash oranı kapasitesinin yüzde 99’luk kısmının tesislerdeki hidro güç üniteleriyle elde edildiğini açıkladı. Madencilik firması Haziran ayında da Nasdaq’ta listelenmeye başlamıştı.

Şirket verdiği bilgide, Temmuz ayı boyunca 391 yeni Bitcoin çıkardığını açıkladı. Bu rakam ise Ocak 2021’de çıkarılan Bitcoin’lerden yüzde 96 oranında daha fazla. Bitfarms’a göre günlük çıkarılan Bitcoin sayısı ise yaklaşık 12.5-13.5 civarında.

Bitfarms bu senenin ilk 7 ayında toplamda 1748 Bitcoin çıkardı. Firma verdiği bilgide bu Bitcoin’lerin 1678 tanesini 1 Ağustos tarihi itibariyle saklama cüzdanlarına koyduğunu açıkladı.

Bu rakam ayrıca, şirketin bu sene çıkardığı toplam bitcoin miktarının da yüzde 96’sına denk geliyor.

Çin'deki yasaklar kâr getirdi

Şirket yaptığı açıklamada Çin’deki yasaklar ile birlikte Bitcoin için harcanan ortalama maliyette düşüş olduğunu ve bu sayede daha fazla Bitcoin çıkarılarak HODL edilebildiğini belirtti.

Çin’de, kripto para madencilerine karşı başlayan büyük operasyon hash oranlarının düşmesine neden olmuştu. Faaliyetler etkilenmeyen madenciler ise, madencilik zorluğunun azalmasıyla daha rahat ve ucuza Bitcoin çıkarabilmişlerdi.