Biten aşkın ardından erkek duruşu

Nurettin Hasman, kendisinden bir ay önce ayrılan ve önceki gün de yeni aşkı Bora Kozanoğlu ile evleneceğini açıklayan Eda Taşpınar'a ateş püskürdü. Hasman, dört yıl önce Ayşe Arman'a verdiği röportajda "Hem kızım hem sevgilim gibi" dediği Taşpınar'a şimdi hakaretler yağdırıyor. İşte Hasman'ın dört yıl sonra değişen düşünceleri...

Eda'nın yaşındayken

5 mislini yapardım

2005: Bazen Eda'ya kızıyorum. Sonra duruyorum, 'Ben 25'ken neler yapardım?'diyorum, onun bugün yaptığının beş mislini! Kuşak farkı oluyor, ama Eda da büyüyor, iki sene öncesinin Eda'sı değil.

ŞİMDİ: Ben onu kendi ayarımda, iffetli bir kadın diye taşıdım. Değilmiş. Benimle birlikteyken, meğer o çocukla da görüşüyormuş ve birlikte oluyormuş.

Onun gibi kadınları Ortaçağ'da taşlayıp yakıyorlardı. Allah onun cezasını verecek.

Bu kadınla nasıl birlikte olmuşum

2005: O benim hem kızım hem sevgilim gibi. Zaten benim bütün sevgililerim öyleydi. Bir de kopamam. 30 sene geçer, hâlâ peşinden koştururum.

ŞİMDİ: Eda ne yazık ki çok aşağılık bir kadınmış! Bu kadınla nasıl birlikte olmuşum ben? Feci şekilde kandırıldım. Beni kandırdığı için de Eda Allah'ından bulacak.

Ailesi iki tokat atsın

2005: Eda'nın ailesi başta ilişkimize karşı geldi. Karşı gelinmemesi mümkün değil ki! Ama ben bütün ailesini tanıdım. Gördüler ki, bu adamın kötü bir niyeti yok...

ŞİMDİ: Onun ailesi onurludur. Bu kadına iki tokat atmaları lazım. Sözde iki gün önce aşık olmuş! Tamamen yalan.

Artık kadınlara güvenim yok

2005: Yanımdaki kadınların açık giyinmesi beni rahatsız etmiyor. Arada güven varsa, kadın ne giyerse giysin ya da ne giymezse giymesin ne önemi var?

ŞİMDİ: Onun için yaptığım her şey haram olsun. Ben meğer boktan bir kadınla berabermişim. Artık hiçbir kadına güvenemiyorum. Eda'yla birlikte bütün kadınlar benim için öldü.

Kızıma niye tokat atayım

Eda Taşpınar için "Onun ailesi onurludur, bu kadına iki tokat atmaları lazım" diyen Nurettin Hasman'a yanıt, Taşpınar'ın babasından geldi. "Kızıma neden tokat atayım?" diyen Teoman Taşpınar, sözlerine şöyle devam etti: "Nurettin'in o sözleri sarf ettiğine inanmıyorum. Adam gibi adamdır. Söylemiş olsa bile bir anlık sinirden kaynaklanmış olabilir. Kızım Eda, bana Nurettin'den ayrılacağını altı ay önce söyledi. Ben de 'O zaman birlikte yaşadığın evden eşyalarını al ve öyle bitir, kesin olsun bu ayrılık' dedim. Kızım beni dinledi, eşyalarını topladı. Beş ay önce amcasının yanına Çeşme'ye gitti. Bora ile arkadaşlığını da sürpriz olmasın, başkalarından duymayayım diye geçtiğimiz gün bana anlattı."