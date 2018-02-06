Bitdefender çiftleri "şifre paylaşımı" konusunda uyarıyor

İstanbul, 6 Şubat (DHA) - Global güvenlik yazılımları şirketi Bitdefender Antivirüs, Sevgililer Günü yaklaşırken, güven kazanmak için yapılan bu davranışın yol açtığı risklere karşı çiftleri uyardı.

Bitdefender Antivirüs\'ten yapılan açıklamada, \"Şifre paylaşmak çoğu kişi tarafından güven kazanmak için gerekli görülse de, kişisel şifrelerin başkalarıyla paylaşılması gizlilik ve güvenlik kabusuna yol açabilir\" uyarısı yapıldı.

Bitdefender Antivirüs, mahremiyetin ve hassas bilgilerin yetkisiz erişimlere karşı korunması için güçlü bir şifre oluşturulmasının, bilgisayar korsanlarının ve kimlik hırsızlarının kişisel hesaplara erişmesini önlemek için hayati güvenlik kontrollerinden biri olduğuna dikkat çekerken, birçok kişinin bir güven işareti olarak partnerleriyle şifrelerini paylaşmasının çoğu zaman bir güven simgesi olarak görülse de, ilişki sırasında veya sonrasında ciddi gizlilik ve güvenlik sorunlarına yol açabileceğinin altını çizdi.

Dijital dünyada kullanılan hesap şifrelerinin kişisel olduğuna dikkat çeken Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, “Bu şifreleri kimseyle paylaşmamamız gerekir. Özellikle güvenlik zafiyetlerinin başında gelen zayıf şifre kullanımı gündemdeyken bu konunun da oldukça önemsenmesi gerekiyor. Partnerlerinizin, sizin şifrelerinize sahipken güvenlik zafiyeti yaratmayacağının garantisi yoktur. İki kişinin bildiği sır, sır değildir” dedi ve şifre paylaşımı konusunda çiftleri uyardı.

Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs, Sevgililer Günü yaklaşırken bilgisayar ve akıllı telefonlar ile güvenli online alışveriş için 10 önemli ipucunu şöyle sıraladı:

- Sahte uygulamalardan korunmak için mağazanın web sitesini ziyaret ederek uygulamaya bağlantı verip vermediğine bakın.

- Sevgililer Günü temalı içeriklere hemen kanmayın, gelen maillerin adresini ve doğruluğunu kontrol edin. Kötü niyetli kişilerin göndereceği linklere tıkladığınız anda tüm kişisel bilgileriniz dolandırıcıların eline kolayca geçebilir.

- İyi niyetli gibi gözüken e-postaların arkasında da kötü planların olabileceğinden şüphe edin. Düşünmeden gireceğiniz linkler sizi virüs bulaştıran sitelerin avı haline getirebilir.

- Abartılı kampanya, indirim ve hediye tekliflere itibar etmeyin ve online alışverişiniz için mutlaka düşük bakiyeli bir sanal kart kullanın.

- Bildiğiniz ve güvendiğiniz adreslerden alışveriş yapın. Daha önce denediğiniz ve memnun kaldığınız yada kendini kanıtlamış online alışveriş sitelerinden alışveriş yapın.

- Verdiğiniz bilgilere dikkat edin. Alışveriş yaptığınız site siparişiniz için gerekli bilgiler dışında çok daha fazla soru soruyorsa, bu özel soruları cevaplamayın ve alışverişinizi sonlandırın.

- Ücretsiz ve halka açık Wi-Fi erişim noktalarından uzak durun.

- Verilerinizi yedekleyin.

- Hesap özetlerini ve kredi kartı ekstrelerini kontrol edin. Online alışveriş yaptıktan sonra hesap özetinde ya da kredi kartı ekstresinde şüpheli bir harcama görürseniz hemen bankanızla iletişime geçin.

- İşletim sisteminizin ve antivirüs yazılımınızın güncel olduğundan emin olun.

- Bilinen, ödüllü ve kapsamlı bir güvenlik çözümü kullanın. (Fotoğraflı)