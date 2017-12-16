T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bitcoin'li komedi filmi çekiliyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Aralık (DHA) - Sanal para birimi Bitcoin'i konu alan bir komedi filmi çekiliyor

16 Aralık 2017 20:24

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Aralık (DHA) - Sanal para birimi Bitcoin\'i konu alan bir komedi filmi çekiliyor.
2017 yılında yüzde binlik artış gösteren ve son iki ayda piyasa değeri sekiz bin dolar yükselen sanal para birimi Bitcoin\'in filmi çekilecek. Christian Cashmir yönetmenliğinde komedi olarak çekilecek olan ve Bitcoin\'in hızlı yükselişini anlatacak olan filmin başrolünde oyuncu ve komedyen Theo Vonn yer alacak.
Christian Cashmir filmle ilgili, \"Esas plana göre filmin çekimlerine Nisan ayında başlayacaktık fakat Bitcoin\'in değeri 19 bin dolara kadar yükseldi. Sanırım prodüksiyonda biraz daha hızlanmamız gerekecek. Filmimiz insanları eğlendirmeyi hedeflerken aynı zamanda teknoloji ve paradaki bozukluğu dile getirecek. Film Bitcoin\'in iyi ve kötü yanlarını, geleceği nasıl etkileyebileceğini ve popüler sanal paranın kötü yanlarını anlatacak\" dedi.
2018\'de çekimlerine başlanması beklenen filmde Arizona\'da yaşayan iki kardeşin ortaya çıkardığı kripto parayı, internet üzerinden en yüksek fiyatı teklif edene satma hikayeleri ve sonrasında gelişen olaylar yer alacak. (Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçAralık DHASanalBitcoinChristian CashmirTheo VonnNisanSanırımFilmimizFilm BitcoinArizonaFotoğraflı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24