Avustralyalı bir girişimci Bitcoin'in mucidi olduğunu iddia etti

Avustralyalı Craig Wright, internette 2009 yılından bu yana varlığını sürdüren ve giderek yaygınlaşan bir ödeme türü haline gelen Bitcoin'in kendisinin icadı olduğunu öne sürdü.

Satoşi Nakamoto lakaplı Avustralyalı Craig Wright

İngiliz medya kuruluşu BBC’ye Bitcoin’in mucidi olarak kimliğini açıklayan iş adamı Wright, “Bitcoin'in yaratılmasında aslan payının kendinde olduğunu ama başka kişilerin katkısı bulunduğunu da belirtti. Craig Wright'ın BBC’ye Bitcoin’in yaratıcısı olduğunu kanıtlayan bazı teknik detaylar verdiği bildirildi. Avustralya polisi ile mali şube yetkilileri şu an için konuya ilişkin açıklama yapmadı.

'Wrgiht'ın birkaç yüz milyon dolarlık Bitcoin'a sahip'

Geçen aralık ayında güvenlik birimleri Wright’ın Sydney’deki bürosu ve evinda arama yapmıştı. Daha önceleri de teknoloji dergisi “Wired” Craig Wright'dan Bitcoin'in olası yaratıcısı olarak bahsetmişti. Haberde Wrgiht'ın milyonlarca dolar tutarında Bitcoin'a sahip olduğu, bu yüzden de Bitcoin fiyatlarına etki edebileceğine dikkat çekilmişti. Avustralya polisi aralık ayındaki baskının mali polisin isteği üzerine düzenlendiğini açıkladı.

Bitcoin normal para birimi değil

Avustralya'da uzun süreden bu yana sanal para birimi Bitcoin'ın nasıl vergilendirileceği üzerinde tartışlıyor. Avustralya maliyesi Bitcoin'in para birimi olarak değil, mal varlığı olarak işlem görmesine karar vermişti. Normal para birimlerinden farklı olarak Bitcoin bir Merkez Bankası tarafından basılmıyor ve altına eş düşen bir değer ile güvence altına alınamıyor. Bitcoin, bilgisayarları aşırı kompleks işlemler (algoritmalar) yapabilen kullanıcılar tarafından oluşturuluyor.

Bitcoin'ın dünya çapında kabul gören bir ödeme sistemi olduğu, dünya çapında 15 milyondan fazla Bitcoin bulunduğu belirtiliyor. Bir Bitcoin'in değeri yaklaşık 385 euro.