Bitcoin'le fidye ödenmesi kripto paralara güveni zedeledi; kurumsal yatırımcılar piyasadan çekilmeye başladı

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) en büyük boru hattı Colonnial Pipeline’a yapılan siber saldırıda fidye olarak Bitcoin ödendiğinin ortaya çıkması ve kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasından çekilmeye başlaması kripto paralara olan güveni zedeledi. Kripto paralarda yüzde 10'un üzerinde düşüşler yaşandı.

Dünya'nın haberine göre ABD Adalet Bakanlığı, geçen ayki saldırının ardından Colonnial Pipeline tarafından ödenen ve şu anki değeri 2,3 milyon dolar civarında seyreden toplam 63,7 Bitcoin ele geçirildiğini açıkladı.

Öte yandan kripto para analiz ve yatırım şirketi CoinShares, yayınladığı son verisinde kurumsal yatırımcının Bitcoin yatırımını çekmeye başladığını ortaya koydu.

CoinShares’in 7 Haziran tarihli haftalık raporuna göre, kurumsal yatırımcı bu hafta CoinShares temelli portföyünde 141 milyon dolarlık Bitcoin sattı.

Gelişmeler etkisiyle, Bitcoin haftalık yüzde 10,01 kayıpla 32 bin 765 dolarla, 30 bin dolar destek düzeyinin üzerinde tutundu.

Piyasa genelindeki düşüşten altcoinler de etkilenirken, piyasa hacmi bakımından en yüksek hacimli ikinci kripto para Ethereum da haftalık yüzde 4,42 düşüşle 2 bin 490 dolardan işlem gördü