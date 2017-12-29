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Bitcoin yöneticisi kaçırıldı

Ukrayna polisi olayın soruşturulduğunu duyurdu

29 Aralık 2017 17:30

Exmo Bitcoin şirketinde Analiz Birimi Müdürü Pavel Lerner, Kiev'in Obolon bölgesinde kar maskeli kişiler tarafından bir araca bindirilerek kaçırıldı.Ukrayna polisi olayın soruşturulduğunu duyurdu.

Exmo Bitcoin'den yapılan açıklamada da, kaçırılma olayına karşın piyasa işlemlerinin aksamadan sürdürüldüğü, kaçırılan Lerner'in Bitcoin yatırımcılarının hesaplarına ilişkin bilgi sahibi olmadığı belirtildi.

Birleşik Krallık'ta kayıtlı olan ancak merkezi Ukraynada bulunan Exmo şirketinin internet sitesine göre 94 bin 955 aktif kullanıcı kripto para takas işlemlerini Exmo üzerinden gerçekleştiriyo

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