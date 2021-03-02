Bitcoin yeniden 50 bin dolar sınırını aştı

Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin, 50 bin dolar sınırını aştı.

ABD medyası, Chicago Board Options Exchange'in (CBOE) resmi olarak Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) VanEck'in Bitcoin borsa yatırım fonunun (ETF) hisse senetlerini listelemek ve ticaret yapmak için talepte bulunması yatırımcıların iyimserliğini artırırken, Bitcoin bir kez daha 50 bin doları aştı.

Bitcoin 50 bin 241 dolara kadar yükseldikten sonra, 48 bin 770 dolar çekildi.

Son 24 saatte yüzde 9,3 artan Bitcoin, geçtiğimiz yıl yüzde 482 ve son 6 ayda yüzde 317 yükseldi.