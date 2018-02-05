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Ekonomi

“Bitcoin vadeli işlemlerinin geleceği yavaş ve ölçülü olacak”

İstanbul, 5 Şubat (DHA) –  Chicago Ticaret Borsası (CME) Yönetim Kurulu Başkanı Terry Duffy, Bitcoin ile vadeli işlemlerin 2017 yılının son çeyreğinde "geçici nedenlerle" borsaya kote edilmediğini, buna karşılık, "kendini ispatlamış bir teknolojinin olgun

05 Şubat 2018 15:01

İstanbul, 5 Şubat (DHA) –  Chicago Ticaret Borsası (CME) Yönetim Kurulu Başkanı Terry Duffy, Bitcoin ile vadeli işlemlerin 2017 yılının son çeyreğinde \"geçici nedenlerle\" borsaya kote edilmediğini, buna karşılık, \"kendini ispatlamış bir teknolojinin olgunlaşması için\" bilinçli olarak yatırımcılara sunulduğunu söyledi.
Bloomberg sunucusu Scarlet Fu’nun sorularını yanıtlayan Duffy, Bitcoin işlemleri hakkında bilgilendirdiklerini ve kripto paraların rekabetçi yanının kendilerini ihtiyatlı olmaya ittiğini söyleyerek, kripto para birimlerinin kendi kendilerini belgelendirmelerinin piyasaya hızlı bir giriş yapmalarında büyük bir payı olduğunu vurguladı.
Endüstride kendi kendini belgelendirme ile ilgili sorular, son haftalardaki Bitcoin fiyatlarındaki düşüşüyle birlikte ortaya çıktı. Güvenlik ve Ticaret Komisyonu (SEC), hem CME hem de rakibi olan Chicago Opsiyon Borsası Kurulu’ndan (CBOE) standart hisseleri korumasını istedi.
Duffy, \"Bitcoin vadeli ürünlerimiz altı aylık bir teftişten geçmedi. Bizim modelimiz SEC’in modelinden tamamen farklı. Kişisel belgelendirme işleminin başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu ürünün benzersiz doğası nedeniyle düzenleyicimizle yakından çalıştık\" dedi.
CBOE’nin Bitcoin vadeli ürünlerini ilk listeleyen borsa olmasına rağmen, CME’nin de ekosisteme girmesi, merkezi olmayan sanal para birimlerinin meşruiyeti ve dayanıklılığı konusunda bir doğrulama olarak görüldü.

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