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Ekonomi

Bitcoin uzmanından uyarı: Sert düşüşler yaşanabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Ocak (DHA) - Kripto para uzmanı Ekonomist Byron Wien, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinde "aşağı yönlü sert düzeltmeler" yaşanabileceği uyarısı yaptı

11 Ocak 2018 17:02

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Ocak (DHA) - Kripto para uzmanı Ekonomist Byron Wien, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinde \"aşağı yönlü sert düzeltmeler\" yaşanabileceği uyarısı yaptı.
Wien, kripto para piyasasında, \"büyük olasıkla\" düzeltme yaşanacağını, bu durumda Bitcoin yatırımcılarının varlıklarını kaybetmelerine yol açabileceğine dikkat çekti.
CNBC\'ye konuşan Wien, \"Bitcoin\'in kendine özgü bir potansiyeli var; hisse senedi yatırımcılarının kazançlarını etkiliyor olsa da, Bitcoin borsacılar ve yüksek miktarda varlık kazanmak için risk alanlar için önemli bir mıknatıs işlevi görüyor; ancak, aynı zamanda Bitcoin\'e yatırım yapmakta para kaybetme olasılığı da oldukça yüksek. İlerleyen günlerde Bitcoin değerlerinde büyük bir değişim yaşanması çok muhtemel\" dedi.
Çin genelindeki kripto paralara getirilen yeni düzenlemeler nedeniyle birçok yatırımcının Güney Kore\'ye dönmesinin ardından, Güney Kore hükümeti kripto para piyasasını tamamen yürürlükten kaldırmaya yönelik bir yasa tasarısı hazırladığı açıkladı.

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