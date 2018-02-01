'Bitcoin transferi' için Japon medyası Akyazı'da

Alaattin ONUR / AKYAZI (Sakarya),(DHA)

Sakarya\'nın Akyazı ilçesinde amatör kümede şampiyonluk mücadelesi veren Harunustaspor\'un bir ilke imza atarak bitcoin ile futbolcu transfer etmesi Japon medyasının ilgisini çekti.

Sakarya 1\'inci Amatör Küme B Grubu\'nda mücadele eden Harunustaspor, sezonun ikinci yarısı için geçen günlerde bir ilke imza atarak 22 yaşındaki Ömer Faruk Kıroğlu\'nu bitcoin ile transfer etti. Transferin ulusal medyada geniş yer almasının ardından bir Japon televizyonu Akyazı\'ya geldi. Japon gazeteciler, kulüp başkanı Haldun Şehit ile görüşerek röportaj yaptı. Akyazı sentetik sahada yapılan röportajda kulüp başkanı Harun Şehit, \"Bitcoin transferi dünya basınında ve ülke basınında ses getiren bir haber oldu. Biz, Türkiye\'de bir ilki gerçekleştirmek, dünyada bir ilki gerçekleştirmek için böyle bir şey yapmaya karar verdik. Tabii ki öncelikle bizim için Harunustaspor\'un, Akyazı\'nın ve Sakarya\'nın tanıtımı ön plandaydı. Futbolcumuzu transfer etmek istediğimizde bu transferin farklı bir transfer olmasını ve ses getirmesini amaçladık ve bitcoini de kullanarak bu transferimizi yaparak amacımıza ulaşmış olduk\" dedi.

Harunustaspor\'a Bitcoin ile transfer olan Ömer Faruk Kıroğlu ise \"Bu teklif bana geldiğinde biraz şaşırdım işin açıkçası. Çünkü sanal alemden duyardık ama pek bir bilgimiz yoktu bu konu hakkında, başkanımızı da yakından tanıyınca bu yenilikçi fikri bana hoş geldi ve beni de heyecanlandırdı. O yüzden kabul ettim. Bu transfer iki taraf içinde hayırlı uğurlu olsun\" diye konuştu.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Japon gazetecilerin röportaj yapması

- Antrenmandan görüntü