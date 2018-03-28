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Bitcoin ticareti yapan imamlar görevden alındı

Haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan sanal paraların kullanımının caiz olmadığını açıklamıştı

28 Mart 2018 11:49

Zonguldak'ta, sanal para birimi Bitcoin ticareti yaptıkları iddia edilen 2 imam görevden alındı.

Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan Aziziye Cami imam hatibi Mecit K. ile Dereköy Cami imam hatibi Satılmış B. hakkında internet üzerinden sanal para birimi Bitcoin ticareti yaptıkları iddiasıyla il müftülüğüne şikayette bulunuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Görevlendirilen müfettişin yaptığı soruşturmada ifadeleri alınan imam hatipler Mecit K. ve Satılmış B. görevinden alındı.

Zonguldak İl Müftüsü Rüstem Can, 2 imam hatibin görevden alındığı doğrulayarak, "3-4 ay önce bir soruşturma oldu. O zaman alındılar. Doğrudur" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, geçen ocak ayında yaptığı açıklamada herhangi bir güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda saadet zinciri olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin Hı. (DHA)

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