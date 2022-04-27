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Ekonomi

Bitcoin, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde ödeme aracı olarak kabul edildi

Yeni yasaya göre, ülkede şirketler ve şahıslar işlemlerini kripto para üzerinden yapabilecek ve vergi ödeyebilecek

27 Nisan 2022 14:51

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde kripto para birimi Bitcoin'in ödeme aracı olarak kabul edildiği belirtildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Dijital Ekonomi ve Telekomünikasyon Bakanı Gourna Zacko’nın Ulusal Meclise sunduğu kripto para borsası ve Bitcoin’i para birimi olarak kabul eden yasa teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Yeni yasaya göre, ülkede şirketler ve şahıslar işlemlerini kripto para üzerinden yapabilecek ve vergi ödeyebilecek.

Orta Amerika ülkesi El Salvador’da Bitcoin 7 Eylül 2021’de yasal para birimi olarak kullanılmaya başlanmıştı. (AA)

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