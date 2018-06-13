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Ekonomi

“Bitcoin ön ödemeli sözleşmeleri bankaların kredi notunu düşürebilir”

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Haziran (DHA) – Kredi derecelendirme hizmeti veren şirketler, Bitcoin ön ödemeli sözleşme alım satımını kabul eden bankaların puanını düşürebilir

13 Haziran 2018 12:55

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Haziran (DHA) – Kredi derecelendirme hizmeti veren şirketler, Bitcoin ön ödemeli sözleşme alım satımını kabul eden bankaların puanını düşürebilir.
Risk.net’in haberine göre dünyanın en büyük üç kredi derecelendirme şirketi Standard and Poor’s, Moody’s ve Fitch’in, şu an ABD borsalarından (Chicago Ticaret Borsası (CM) ve CBOE’de işlem gören Bitcoin ön ödemeli sözleşme piyasasıyla ilgili endişelerini belirttiler.
Büyük bir risk yaratmak için hala Bitcoin piyasalarının çok düşük olduğunu belirten kredi derecelendirme şirketleri, Bitcoin fiyatındaki dalgalanmalar nedeniyle, müşterilerine Bitcoin ön ödemeli sözleşme alım satımı hizmetleri sunan bankaların kredi notlarının düşürülebileceğini açıkladı.
Fitch Ratings banka olmayan finansal kurumlar küresel Başkanı Nathan Flanders, “Derecelendirmelerin etkisinin piyasalar tarafından tam olarak takdir edilmediğini ve yapılan gözlemlerin devam etmesini gerektirdiğini düşünüyoruz” dedi ve ekledi:
“Eğer kavramsal materyalcilik artarsa, bu da bizim bankalarla olan diyalogumuzun artmasına neden olacaktır.
“Bankalar, her ne kadar doğrudan kripto para birimleri ticareti işlemleri gerçekleştirmediklerini söyleseler de, hoşlarına gitsin veya gitmesin, dolaylı olarak bu işlemleri gerçekleştiriyorlar.”
Flanders’la aynı görüşte olan Moody’s Yönetici Direktörü Ana Arsov da, şu an materyal etki yaratacak büyük risk oluşturmasa da, kredi derecelendirme kurumunun bir bankanın kredi notunu değerlendirirken, Bitcoin ön ödemeli sözleşme işlemlerine “olumsuz not” verileceğini söyledi.
Arsov, “Eğer bir banka geniş kapsamda kripto para birimleri işlemlerine izin verirse, bu söz konusu bankaya olumsuz bir not verilmesine neden olacaktır” dedi.
 

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