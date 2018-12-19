Bitcoin işlemlerinde ATM dönemi

İSTANBUL, (DHA) - Dünyada çok sayıda bulunan Bitcoin ATM’lerinin Türkiye’deki ilk örneği İstanbul’da hizmete girdi. Dijital para borsası Koineks’in CEO’su Faruk Fatih Özer Bitcoin ATM’sini ilk olarak City’s Nişantaşı Alışveriş Merkezi’nde hizmete sunduklarını duyurdu.

İŞLEMLER KOLAYLAŞACAK

Özer yaptığı açıklamada “ATM ile Bitcoin ve diğer kripto para birimleri alım satım işlemleri kolaylaşacak. Üstelik Türkiye’de bir ilk olacak’’ dedi.

Bankacılık işlemlerinde şube yükünü azaltan ve müşterilerin çok daha hızlı ve ucuz işlem yapmasına olanak tanıyan ATM’ler kripto para işlemlerinde de kullanılıyor.

Koineks CEO’su Özer, yakın gelecekte Türkiye’de bu cihazların sayısının artabileceğine değinerek, ‘’Koineks olarak ülkemizde bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyada Bitcoin alım ve satım işlemlerini kolaylaştıran çok sayıda ATM var. Türkiye’de de bu alanda talebe bağlı olarak zaman içinde sayısı artacaktır” dedi.

ÖNCEDEN ALINAN COİNLERLE DE İŞLEM YAPILABİLECEK

Özer, yaptığı açıklamada Bitcoin ATM’sini kullanmak için yeni alım şartı aranmadığını belirterek, “ATM ile önceden satın aldığınız Bitcoin ve altcoinler ile işlem yapabilirsiniz. ATM üzerinde yer alan yönlendirmeleri takip ederek birkaç dakika içinde alım ve satım yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

ALIŞVERİŞE BİTCOİN MOLASI

ATM’yi İstanbul’un en merkezi en kolay ulaşılabilen alışveriş merkezlerinden birinde hizmete açtıklarına dikkat çeken Özer, şimdiye kadar belirli bir kesim tarafından alınıp satılan Bitcoin’i ve kripto paraları daha geniş kitlelere tanıtmayı hedeflediklerini belirtti.

Özer, “Özellikle 2017 yılından itibaren Bitcoin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık konuşulan konulardan biri haline geldi. Koineks olarak hizmete sunduğumuz ATM ile Bitcoin ve altcoin işlemlerini herkes tarafından kolaylıkla gerçekleştirilebilecek hale getirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.