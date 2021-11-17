Bitcoin'in kimliği bilinmeyen yaratıcısı Satoshi Nakamoto, dünyanın en zengin 15. insanı oldu

Sanal para birimi Bitcoin’in kimliği bilinmeyen ancak “Satoshi Nakamoto” takma adını kullanan kişi, kripto para değerlerinde yaşanan son yükselişin ardından dünyanın en zengin 15. insanı oldu.

Servetinin net değeri yaklaşık 73 milyar dolar olan Nakamoto'nun 750 bin ila 1.1 milyon arasında Bitcoin'in olduğu tahmin ediliyor. Bu rakam, Nakamoto'yu Walmart'ın varisleri Jim ve Rob Walton ve Meksikalı girişimci Carlos Slim'in üzerine taşıdı.

Bitcoin'in değeri, geçen yıla göre yüzde 300'ün üzerinde bir artış kaydederek bu ayın başlarında 68 bin doların üzerine çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Tahminler, Bitcoin'in yıl sonundan önce 100 bin doların üzerine çıkabileceğine işaret ediyor; bu yükseliş sağlanırsa Nakamoto'nun serveti, Berkshire Hathaway’in kurucularından Warren Buffett'in servetiyle eşitlenecek ve bu da Nakamoto'nun dünyanın en zengin ilk 10'una yükselmesini sağlayacak.