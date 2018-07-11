Bitcoin için yıl sonu tahmini: 25 bin dolara ulaşabilir

Bitcoin konusunda iyimser bir görüşe sahip olan stratejist Thomas Lee, kripto paranın değerinin bu sene sonunda 25.000 dolar seviyesine kadar yükselmesini beklediğini açıkladı. Bugünkü kura oranla yıl sonunda Bitcoin fiyatının yüzde 270 oranında artacağını iddia eden Lee'nin açıklamaları tartışma konusu oldu.

CoinTelegraph'ta yer alan habere göre, piyasada Bitcoin üzerinden işlem yapan yatırımcılar ellerinde bulunan kripto paraları değerlendirme yolunun al-sat işlemlerinden geçtiğini savunurken; Lee ise yıl sonu kurunun beklemeye değecek düzeylere çıkacağı tahmininde bulunarak, bugün Bitcoin sahibi olanların çok iyi kazanç elde edeceklerini belirtti.

Lee, Tayvan'ın başkenti Taipei'de verdiği bir röportajda, kripto paradaki bu olumlu görünümün, tarihsel olarak Bitcoin fiyatının madencilik maliyetinin 2.5 katından işlem görmesine bağlı olduğunu belirterek bu maliyetin yıl sonuna dek 9,000 dolara çıkmasını öngördüğünü söyledi.

Ayrıca Lee, diğer kripto paraların da değerinin artacağını söyledi. Lee, Ethereum ve Ethereum Classic’in yıl sonuna kadar %90, Neo’nun ise %50 büyüyeceği öngörüsünde bulundu. Lee’nin görüşüne göre çoğu altcoin yıl sonuna kadar yükselen bir eğri çizecek.