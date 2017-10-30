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Dünya

“Bitcoin, hiçbir zaman rublenin yerine geçmeyecek”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 30Ekim (DHA) – Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, bitcoinin Rusya’da hiçbir zaman rublenin yerine geçemeyeceğini duyurdu

30 Ekim 2017 12:49

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 30Ekim (DHA) – Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, bitcoinin Rusya’da hiçbir zaman rublenin yerine geçemeyeceğini duyurdu.
Siluanov “Rossiya 1” TV kanalına yaptığı açıklamada, “Bitcoin Rusya Federasyonu’nun para birimi değil. Ona hiçbir zaman güven duyulmayacak” dedi.
Bitcoinlerin sadece para takasından ibaret olduğunu belirten Bakan, “Bu sadece profesyonellerin ve kripto para endeksinin ne tarafa doğru büyüyüp düşeceğini anlayanların çalışabileceği araçtır. Bu yüzden, hiç şüphesiz ki, ödeme temelinde hep ruble olacak. Kesinlikle, bizde hiçbir kripto para işlemeyecek” dedi.
Ruble kuru değişmeyecek
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Maliye Bakanlığı’nın sene sonuna kadar ruble kurunda ciddi değişiklikler beklemediğini de kaydetti.
Siluanov, “Bu sene son aylarda elde ettiğimiz ruble kurunda ciddi değişiklikler planlamıyoruz. Sene sonunda da değerlerin aynı olmasını bekliyoruz” dedi.
Aynı zamanda, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin de 2017 sonuna kadar ruble kurunda düşüş yaşanmayacağını vurguladı.

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