Bitcoin, Ethereum, Dogecoin: Yatırımcılar kripto paradan tekrar altına mı dönüyor?

Kripto para birimleri bu hafta pandeminin başından beri en büyük düşüşünü kaydetti.

Bloomberg'in ABD'nin en büyük kripto para birimlerini hesaplayan endeksi yüzde 25 değer kaybetti.

Bu kadar büyük bir düşüş en son olarak yüzde 40 oranıyla 13 Mart 2020 haftasında yaşanmıştı.

Kripto paralarda yaşanan düşüş, Çin'in finans ve ödeme hizmeti veren kuruluşların kripto para işlemi yapmasını yasaklamasının ardından hızlandı.

Bitcoin, Çarşamba günü üç ayın en düşük seviyesine inerek yüzde 30'a yakın değer kaybıyla 30 bin dolara kadar düşmüştü.

Geçtiğimiz hafta Tesla CEO'su Elon Musk'ın artık kripto paralarla Tesla otomobil satışlarının yapılmayacağını açıklamasının ardından bitcoin ve kripto paralar değer kaybetmişti.

Kripto para birimlerinin yükselişinde bitcoinin arkasına kurumların desteğini alması büyük rol oynamıştı.

Bu yüzden bazı devletler tarafından kripto paralara düzenleme getirileceğinin açıklanması ve kimi kurumların desteğini çekmesi kripto paraların değer kaybı yaşamasına neden oluyor.

Kripto paralardaki değer kaybı, yatırımcıların spekülatif ticari yatırımlardan uzaklaştığına işaret eden genel bir eğilimin sonucu da olabilir.

Koronavirüs salgını sırasında iyi bir performans gösteren teknoloji ve hızlı büyüyen şirket hisseleri de son haftalarda zorlanıyor.

Diğer yandan yatırımcılar için uzun yıllardır güvenli liman niteliğinde olan altın, son haftalarda tekrar yükselişe geçti.

Bitcoin 20 bin dolara yakın değer kaybetti

Bitcoin'in değeri son 10 günde 20 bin dolar azaldı.

Mayıs ayında 59 bin dolara kadar yükselen bitcoin, düşüş dalgasıyla beraber yüzde 30'dan fazla değer kaybına uğradı; son üç gündür ise 40 bin dolar sınırında dalgalı bir seyir izliyor.

Herhangi bir varlığın aşırı alınmış ya da aşırı satılmış olduğunu anlamak için kullanılan 14 günlük görece güç endeksi göstergesi bitcoinin şu an için aşırı satılmış durumda olduğuna işaret ediyor.

Kurumsal yatırımcı altına döndü

Bloomberg'in haberine göre yaşanan son gelişmeler bitcoinin altına rakip bir yatırım aracı olduğu görüşünün geçerliliğini azaltıyor.

Halen kimileri bitcoinin saklama aracı olarak önemli bir dijital para birimi olduğunu düşünse de yaşanan oynaklık böyle olmayabileceğini aktarıyor.

CNBC'nin haberine göre JPMorgan'ın son raporu, vadeli sözleşmelere göre yatırımcıların bitcoinden uzaklaşarak tekrar altına yatırım yapmaya başladıklarını ortaya koyuyor.

Kurum Salı günü yayımladığı raporunda kurumsal yatırımcıların kripto paralardan çıkarak altına döndüğünü aktardı.

Ancak JPMorgan, uzun vadede bitcoin ile ilgili havanın olumlu olduğuna da işaret etti.

'Bitcoin halen gelişmekte olan bir yatırım aracı'

Bloomberg'e konuşan foreks ticareti araştırma şirketi Oanda'dan kıdemli piyasa analisti Edward Moya, 2020 ve bu yıl Nisan ayı boyunca en iyi performans gösteren varlığın bitcoin olması dolayısıyla, kripto paranın iyi bir yatırım aracı olduğunu söylemenin son dönemde daha kolay olduğunu vurguluyor.

Ancak Moya'ya göre bu hafta yaşanan değer kaybı bir alarm sinyali olmalı, kripto paralar enflasyona karşı önlem alınacak bir araç olarak görülmesi yerine riskli bir araç olarak değerlendirilmeli.

Bitcoin'in son 60 günde yükseliş ve düşüş eğilimi, altından çok daha fazla.

Altın ise üç haftadır değer kazanmaya devam ediyor. Bunda doların değer kaybetmesi ve ABD tahvil getirisinin dengesiz olmasının da rolü var.

Singapur merkezli bir yatırım şirketinin müdürü olan Brian Lan, altının değer kazanmasında kripto paralarda yaşanan değer kaybının da rolü olduğu görüşünde.

Fiziksel olarak altına yatırım yapma şansı veren xbullion adlı yatırım şirketinin CEO'su David Lightfoot ise bitcoinin halen gelişmekte olan bir yatırım aracı olduğunu vurguluyor.

Altın gibi bitcoinin de arzının sınırlı olduğunu aktaran Lightfoot, benzer bir oynaklığın ilk keşfinin ardından petrol cephesinde de yaşandığını aktarıyor.

Londra merkezli Blu Family Office şirketinden Christian Armbruester de Bloomberg'e yaptığı açıklamada, "Kripto paralara yatırım yapan birinin oynaklık ile mücadele edebilmesi gerek. Hepsi yapılan yatırımın büyüklüğü ile ilgili. Fırsatlar halen var, çünkü dijital varlık alanı büyüyor" dedi.