Bitcoin, Ethereum, Dogecoin: Yatırımcılar kripto paradan tekrar altına mı dönüyor?

Bloomberg'e konuşan foreks ticareti araştırma şirketi Oanda'dan kıdemli piyasa analisti Edward Moya, 2020 ve bu yıl Nisan ayı boyunca en iyi performans gösteren varlığın bitcoin olması dolayısıyla, kripto paranın iyi bir yatırım aracı olduğunu söylemenin son dönemde daha kolay olduğunu vurguluyor.
Ancak Moya'ya göre bu hafta yaşanan değer kaybı bir alarm sinyali olmalı, kripto paralar enflasyona karşı önlem alınacak bir araç olarak görülmesi yerine riskli bir araç olarak değerlendirilmeli.
Bitcoin'in son 60 günde yükseliş ve düşüş eğilimi, altından çok daha fazla.
Altın ise üç haftadır değer kazanmaya devam ediyor. Bunda doların değer kaybetmesi ve ABD tahvil getirisinin dengesiz olmasının da rolü var.
Singapur merkezli bir yatırım şirketinin müdürü olan Brian Lan, altının değer kazanmasında kripto paralarda yaşanan değer kaybının da rolü olduğu görüşünde.
Fiziksel olarak altına yatırım yapma şansı veren xbullion adlı yatırım şirketinin CEO'su David Lightfoot ise bitcoinin halen gelişmekte olan bir yatırım aracı olduğunu vurguluyor.
Altın gibi bitcoinin de arzının sınırlı olduğunu aktaran Lightfoot, benzer bir oynaklığın ilk keşfinin ardından petrol cephesinde de yaşandığını aktarıyor.
Londra merkezli Blu Family Office şirketinden Christian Armbruester de Bloomberg'e yaptığı açıklamada, "Kripto paralara yatırım yapan birinin oynaklık ile mücadele edebilmesi gerek. Hepsi yapılan yatırımın büyüklüğü ile ilgili. Fırsatlar halen var, çünkü dijital varlık alanı büyüyor" dedi.
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