Elon Musk, Tesla otomobillerin artık kripto parayla satın alınabileceğini açıkladı

Tesla'nın geçen ay ABD Menkul ve Borsa Komisyonu'na (SEC) bitcoin cinsinden varlıklarıyla ilgili bildirimde bulunduğunu açıklamasından sonra kripto para bir günde yüzde 14 değer kazanmıştı.
Şirketin açıklamasında Tesla'nın yatırım politikalarını, "dijital varlıklar dahil alternatif rezerv varlıklarına yatırım yapılmasına izin verecek şekilde güncellediği" belirtilmiş ve bunun şirketin gelir kaynaklarını "çeşitlendirip asgariye çıkarılmasını sağlayacağı" kaydedilmişti.
Bitcoin şu anda 56 bin 189 dolardan işlem görüyor.
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