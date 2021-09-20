Bitcoin'e kasımda güncelleme geliyor: Akıllı kontratların yolu açılacak

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Kraken, Bitcoin'de beklenen güncellemenin tarihi bir gelişme olacağını duyurdu.

Dünya'nın aktardığına göre Kraken Intelligence'in raporunda güncellemenin Bitcoin'in birçok özelliğinde yenilik getireceği aktarıldı.

Taproot adı verilen güncellemenin Bitcoin için yapılan en büyük değişiklik olacağı ifade edildi.

Kasım ayında gerçeklemesi beklenen güncelleme ile kullanıcı mahremiyetinin artacağı belirtildi.

Akıllı kontratların yolu açılacak

Bitcoin'e 4 yıldır gelen en büyük güncelleme olan Taproot güncellemesi ile akıllı kontratların yolu açılacak.

Taproot, Bitcoin'e 4 yıldır gelen en büyük yenileme olacak.

Güncelleme ile Bitcoin'in madencilik gizliliği ve verimliliğinin artmasının yanı sıra halihazırda Ethereum'un özellikleri arasında bulunan akıllı kontratlara da imkan tanıması öngörülüyor.

2017'de yapılan son büyük güncelleme olan SegWit ile Bitcoin protokolü ölçeklendirilmişti.

Kripto para piyasası sert düştü

Öte yandan kripto para piyasası, Çin, Güney Kore ve ABD'den gelen negatif haber akışının etkisiyle haftanın ilk işlem gününü sert satışlar yaşadı.

Bitcoin, gün içerisinde yüzde 10'un üzerinde düşüş kaydederek 43 bin doların altını test etti.

Ethereum da sert düşüşle yaşayarak 3 bin doların altına düştü. Ethereum, 2.940 dolar seviyesinden geri döndü ve kayıplarının bir kısmını telafi etmeye çalıştı. Ethereum ağustos ayından bu yana ilk kez 3 bin doların altını gördü.

İlk 100 içerisinde bulunan kripto paraların büyük çoğunluğunda yüzde 10-20 arasında değer kaybı görüldü.