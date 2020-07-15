Bitcoin dolandırıcıları, Apple, Elon Musk, Bill Gates ve Jeff Bezos dahil çok sayıda şirket ve ünlü ismin Twitter hesabını hackledi!

T24 Haber Merkezi

Üçüncü parti uygulamalar ve Twitter Core sisteminde keşfedilen açıktan yararlanan kötü niyetli yazılımcılar, çok sayıda ünlü isim ve şirketin resmî hesaplarını hackleyerek kripto para cüzdanı adresi ile mesaj paylaştı. Söz konusu tweetler kaldırılırken, Apple, Binance, CoinDesk, KuCoin, Microsoft kurucusu Bill Gates, Tesla CEO'su Elon Musk, Amazon CEO'su Jeff Bezos ve rapçi Kanye West gibi isimler hesabı ele geçirilenler kervanına katıldı.

15 Temmuz akşamı Microsoft kurucusu Bill Gates ve Tesla CEO'su Elon Musk’ın Twitter hesaplarından benzer bir kripto para cüzdanı adresi ile mesaj paylaşılırken, söz konusu tweetler kaldırıldı. Twitter'dan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Musk ve Gates'in hesaplarından yapılan paylaşımda, tweette ekli olan kripto para cüzdanına gönderilen 1.000 doların iki katına çıkarılacağı ve 2.000 dolar olarak yarım saat içinde ödeme yapılacağı yazıldı.

Tweetler, paylaşıldıktan kısa süre sonra silinirken, yaşananların bilgisayar korsanlarının işi olduğu anlaşıldı.

Musk ve Gates'in hesaplarının yanında fazla takipçisi olan başka hesaplarından hacklendiği ve benzer tweetlerin aynı saatlerde atıldığı belirtildi.

Twitter konuya ilişkin, "Twitter'daki hesapları etkileyen bir güvenlik sorununun farkındayız. Soruşturmak ve düzeltmek için adımlar atıyoruz. Kısa süre içinde güncelleme yapacağız" açıklaması yaptı.