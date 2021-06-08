Bitcoin'den en çok para kazanan ülkeler açıklandı; Türkiye'nin sıralamadaki yeri şaşırttı

Dünyanın en büyük hacimli kripto para birimi Bitcoin'in geçtiğimiz aylarda rekor seviyelere ulaşmasının ardından, yatırımcıların 2020 yılında kripto paralardan en çok para kazandığı ülkeler açıklandı. ABD'nin birinci olduğu listede Türkiye sürpriz bir şekilde 16. sırada yer aldı.

Kripto para piyasalarına dair güncel bir araştırma raporu paylaşan Chainalysis, 2020 yılının verilerine göre Bitcoin’den en çok gelirin elde edildiği ülkeleri açıkladı.

Kripto paraların doğası gereği coğrafi sınırlara göre analiz yapmanın zor olduğunu belirten Chainalysis, şirket olarak izleyebildiği verilerden yola çıkarak araştırmayı gerçekleştirmiş durumda. Bir başka deyişle sonuçların iki sınırlılığı bulunuyor: Veriler 2020 yılına ait ve sadece coğrafi olarak etiketlenebilen işlemlere dayanıyor. Yani 2021 boğa piyasası ve anonim işlemlerin büyük çoğunluğu bu istatistiklere dahil değil.

Bitcoin'den en çok para kazanan ülkeler şöyle:

ABD: 4,1 milyar dolar

Çin: 1,1 milyar dolar

Japonya: 900 milyon dolar

Birleşik Krallık: 800 milyon dolar

Rusya: 600 milyon dolar

Almanya: 600 milyon dolar

Fransa: 600 milyon dolar

İspanya: 500 milyon dolar

Güney Kore: 400 milyon dolar

Ukrayna: 400 milyon dolar

Hollanda: 400 milyon dolar

Kanada: 400 milyon dolar

Vietnam:400 milyon dolar

Türkiye: 300 milyon dolar

İtalya: 300 milyon dolar

Brezilya: 300 milyon dolar

Çek Cumhuriyeti: 300 milyon dolar

Hindistan: 200 milyon dolar

Avustralya: 200 milyon dolar

Polonya: 200 milyon dolar

Arjantin: 200 milyon dolar

İsviçre: 200 milyon dolar

Tayvan: 200 milyon dolar

Belçika: 200 milyon dolar

Tayland: 200 milyon dolar

Türkiye, GSYİH'ya göre listede sonuncu

2019’da nüfusuna oranla en çok kripto para kullanıcısına sahip ülkeler açıklandığında Türkiye, yüzde 20’lik oranla zirvede yer alıyordu. Ancak görüldüğü üzere yatırımcıların sayısından ziyade yatırım yapılan miktar da büyük önem taşıyor.

Ayrıca Türkiye, araştırmaya dahil edilen ülkeler arasında Gayri Safi Yurt İçi Hasıla açısından 25. sırada yer alıyor. Ancak diğer ülkelere göre daha düşük olan gelire rağmen Bitcoin’den elde edilen gelir açısından 16. sırada yer alıyor. Bu da Türkiye’deki yatırımcıların, diğer ülkelere kıyasla daha az para geliri olmasına rağmen kripto paraları tercih etmeye eğilimli olduklarını gösteriyor. Dolayısı ile Türkiye'deki yatırımcılar, fiat para gelirine oranla Bitcoin'den elde edilen gelir sıralamasında zirveye oynayabilir.