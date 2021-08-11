Bitcoin'de yeniden '100 bin dolar' seviyeleri konuşuluyor

Bitcoin fiyatları, temmuz ayında gördüğü 30 bin dolar dip seviyesinden yüzde 50 yükselişle 45 bin dolara yeniden yükselirken analistlerin 100 bin dolar tahminleri yeniden su yüzüne çıktı.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Bitcoin’in haziran dip seviyelerinden aralıksız bir şekilde toparlanması “100 bin dolar” tahminlerinin yeniden telaffuz edilmesine yol açıyor. En büyük kripto para birimi dördüncü hafta üst üste haftalık kazanca doğru ilerlerken, temmuz dip seviyesinden yüzde 50 yükseliş kaydetti.

Sabah saatlerinde yatay seyreden Bitcoin 45.600 dolardan alıcı buluyor. Yine de Bitcoin’in düşüşüne yol açan Çin’in madenciliği yasaklaması, ABD’nin regülasyon hazırlığı gibi gündem maddeleri güncelliğini koruyor.

Fundstrat Global Advisors Kurucu Ortağı Tom Lee 2021 sonuna kadar Bitcoin’de 100 bin doların görülebileceği tahminini yaptı. Lee yayımladığı notta “Bitcoin’in 200 günlük ortalamasını kırması durumunda güçlü bir ralliye gireceğini düşünüyoruz” dedi.

Bitcoin, son iki günü 200 günlük hareketli ortamasının üzerinde kapatmayı başarırken bugün de ortalamanın üzerinde kapatması halinde bu seviyeden destek bularak yükselişini sürdürebilir.