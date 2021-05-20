Bitcoin Çin'in getirdiği düzenlemeler ve kaldıraçlı pozisyonlar sebebiyle toparlanmakta zorlanıyor

Dünyada en çok işlem gören kripto para birimi olan bitcoin dün sert gerilemeyle son dört ayın en düşük seviyesine indikten sonra toparlanma sürecine geçse de hâlâ tam olarak toparlanabilmiş değil. Bitcoin, Çin'in bitcoin ile yapılan işlemlere getirilen katı düzenlemeleri ve kripto piyasalarındaki kaldıraçlı pozisyonların boyutu hakkındaki endişelerle baskı altında kaldı.

Bitcoin dün yüzde 14 gerileyerek 30 bin dolara kadar geriledi. Bugün itibariyle ise yüzde 8,75 yükselerek 40 bin seviyesine ulaştı.

Bitcoinin rakiplerinden olan ethereum dün yüzde 28 değer kaybettikten sonra bugün yüzde 6,6 yükselerek 2,600 dolara yükselse de işlemler volatil (dalgalı) seyretmeye devam ediyor.

Yatırımcılar yakın zamana kadar tahvil ve hisse senedi gibi geleneksel piyasalardan çok daha iyi performans gösteren kripto piyasasından çıkmak için birbirleriyle yarışırken, kripto varlıklar bir yıldan uzun süredir kaydettiği en keskin kaybı yaşadı.

Daha önce kripto para birimlerine engelleme getiren Çin, salı günü engellerin kapsamını genişleterek finans kuruluşların kripto paralar ile işlem yapmasını yasakladı. Yatırımcıların spekülatif kripto işlemlerine karşı da tekrar uyardı.

9,13 milyarlık kripto pozisyonu kapatıldı

Pepperstone'dan Chris Weston son 24 saatte 9.13 milyar dolarlık kripto para birimi pozisyonunun kapatıldığına ve işlem hacminin toplamda 532 milyar dolar seviyesinde olduğuna dikkat çekti.

Weston, "Fiyatların geri çekildiği seviyeden başlayan yükselişin tutunup tutunamayacağını söylemek için henüz çok erken. Ancak Asya piyasalarındaki işlemlerde merak ettiğim ise şu, biraz nefes alabilecek miyiz yoksa oynaklık devam mı edecek?" dedi.

İşlemcilerin verdiği bilgiye göre, yatırımcılar sert düşüşler nedeniyle kaldıraçlı yani kredili pozisyonlarını elden çıkarmak zorunda kaldı.

Singapur merkezli kripto varlık borsası Diginex'ten Justin d'Anethan, Bitcoinin biraz daha gerileyebileceğini ancak 30,000 dolar seviyelerinde denge bulmasını beklediğini ifade etti.