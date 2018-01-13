Bitcoin cash praxis

Özge Düzgün / İstanbul, 13 Ocak (DHA) - Kripto para, \"ödeme aracı\" olarak birçok perakendeciden sonra, eğitim sektörüne de girdi. Amerika’da Praxis (formasyon eğitimi) almak isteyenler öğrenim ücretlerini bitcoin cash (BCH) ile ödeyebiliyor.

Praxis eğitim şirketi sorumlusu Derek Magill, şirketlerinin eğitim ücreti ödemesinde neden bitcoin cash kabul etmeye karar verdikleri sorulduğunda, \"Müşterilerimize uygun en iyi ödeme seçeneklerini sunmak istiyoruz\" dedi ve ekledi:

\"Bazı müşterilerimizin de talepleri üzerine 2014 yılında bitcoin olarak ödemeleri kabul etmeye başladık. Bu deneyim harikaydı. Ancak, 2015 yılının sonunda kimse bu yöntemi tercih etmedi. Geçtiğimiz günlerde müşterilerimiz bakımından kullanışlı olabileceğini düşündüğümüz için yeniden gündeme aldık ve bu kez talep almaya başladık.\"

Praxis, 2013\'te bazı mezunların, özellikle de ABD\'de, üniversiteden sonra ne gibi durumlarla karşılaştıklarını araştırdı.

Sonuçlara göre, birçok yeni mezun üniversiteden borçla mezun oluyor, becerilerini paraya dönüştüremiyorlar ve iş piyasasının dışında kalıyorlar.

\"İş yaşamına sinir bozucu giriş için bir mükemmel kombinasyon\" diyen Praxis yetkilileri, üniversiteden sonra iş dünyasına giriş yapmak için bu deneyimi \"küçük bir başlangıç\" olarak nitelendiriyorlar.

Magill, \"Bu arada, yaşları 16-26 arası değişen onlarca müşterimize ulaştık; yours.org hesaplarına üye oldular ve ilk işlemlerini bitcoin ve benzeri paralar ile yapmaya başladık. Bunlar, daha önce günlük hayatlarında kripto para ile tamamen ilgisiz kişilerdi, fakat şu an durum tam tersi\" dedi.

Bitcoin\'in küçük kardeşi olarak nitelendirdikleri Bitcoin cash\'i tercih etme nedenlerini Bitcoin\'in diğerine göre biraz daha hantal kalan yapısına bağlayan Magill, \"Kısa vadede, BCH\'yi kullanan ve kullanan birkaç müşterimiz olabilir ve bu bile bizi heyecanlandırıyor\" dedi ve ekledi:

\"Ancak uzun vadede ödemeleri çok daha düşük ücretlerle işleme imkânı bizim için finansal açıdan harikalar yaratacaktır ve bizim de eğitim sektöründe olduğumuzu unutmayın. Bir seçenek olarak sunduğumuz için müşterilerimizin gittikçe artan oranlarda bitcoin cashleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve kullanmalarını isterim. Bence kişisel olarak ve mali açıdan onlar için harika olacak.\"