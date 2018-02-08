Bitcoin Cash piyasası toparlanırken altyapı destekleri devam ediyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Şubat (DHA) – En yüksek hacimli ilk beş sanal para biriminden Bitcoin Cash piyasa değeri artarken, sanal para birimlerine verilen altyapı desteği de güçleniyor.

Bitcoin Cash (BCH), geçen hafta boyunca özellikle ABD ve Birleşik Krallık merkezli bankaların kripto para birimlerine getirdiği yeni düzenlemelerin ardından, sanal para birimlerindeki genel düşüş eğiliminden etkilenmiş ve son yedi günde yüzde 39’luk düşüşle 588 dolar kaybetmişti.

Piyasalardaki tepki alımları ve hareketlenmelerin ardından kripto para birimleri piyasasının tekrar yükselmesiyle Bitcoin Cash, Çarşamba günkü yatırım oturumlarının ardından 950 ila 1.050 dolardan işlem gördü.

BCH ticaret hacmi ise geçen hafta boyunca 650 milyon dolar ile 1.0 milyar dolar arasında gerçekleşirken, BCH kullanılarak yüzde 57 Bitcoin, yüzde 21 dolar, yüzde 11 Tether, yüzde 4.0 Güney Kore wonu ve yüzde 2.0 euro alımı gerçekleştirildi.

Kripto para piyasalarındaki sert dalgalanmalara rağmen Bitcoin Cash yatırımları için yeni altyapı destekleri ve uygulamalar geliştirildi. Cointext adı verilen yeni bir uygulama, blok zincir teknolojisiyle ve kısa mesaj yoluyla Bitcoin Cash gönderme hizmeti başlattığını açıkladı. Sanal para birimlerine yapılan altyapı desteklerine bir yenisi eklediğini açıklayan Localbitcoincash borsası ise Skycoin ve Smartcash servislerini platforma eklediğini duyurdu. Platformda herhangi bir yatırım ücreti olmayacağını açıklayan altyapı geliştiricileri, “Yatırım veya ticaret ücreti olmayacak. Platform tamamen ücretsizdir ve platform üzerinden istediğiniz kripto para birimine yatırım yapabilirsiniz” dedi.