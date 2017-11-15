"Bitcoin bir sahtekarlık, bir saadet zinciri!"

Asya’da faaliyet gösteren en büyük bankalardan biri olan DBS’nin teknoloji Başkanı David Gledhill, Bitcoin’i "sahtekarlık" olarak nitelendirdi. Gledhill, CNBC'ye yaptığı açıklamada, "Biz Bitcoin'i bir saadet zinciri gibi görüyoruz" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Bitcoin alım-satım işlemlerinin inanılmaz derecede pahalı olduğunu ve tüm bu işlem ücretlerinin kripto mekanizmalar ile gizlendiğini savunan Gledhill, "DBS'in rekabet ajantası oluşturmak için şu anda bu oyunun içinde olmasını düşünmüyoruz. Aksine, Banka'nın devlet destekli paraların elektronik alım-satımına odaklanmasını daha akıllıca" ifadesini kullandı.

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