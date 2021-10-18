Bitcoin bağlantılı ilk borsa yatırım fonu yarın işleme açılacak

Bitcoin ETF'inin yarın işlem görmeye başlayacağı bildirildi. Böylece yatırımcılar kripto para almadan Bitcoin'de pozisyon alabilecek.

Dünya'nın aktardığına göre, ProShares'in Bitcoin vadelilerine endeksli borsa yatırım fonu yarın New York Borsası'nda (NYSE) işlem görmeye başlayacak.

ProShares'in Bitcoin borsaya yatırım fonunun işleme açılması, sektör için çok önemli bir kilometre taşı olacak. Bu borsa yatırım fonu, yatırımcılara doğrudan kripto para satın almadan Bitcoin'de pozisyon alma imkanı verecek.

Kripto girişimcileri ve geleneksel finans şirketleri ABD'de Bitcoin Borsa Yatırım Fonu işleme açmak için izin almaya yıllardan bu yana çalışıyorlardı.

Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ProShares Bitcoin Borsa Yatırım Fonu'na geçtiğimiz hafta onay verdi. 40 kadar kripto para borsa yatırım fonu hala onay bekliyor.