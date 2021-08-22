Bitcoin 50 bin dolara dayandı

2021 Nisan ayında kaydettiği 64 bin dolarlık rekorun ardından gerileme dönemine giren Bitcoin son günlerde yukarı yönlü ivmesiyle dikkat çekiyor.

Kripto para cumartesi günü 49 bin 704 dolar seviyesini görerek 16 Mayıs'tan bu yana gördüğü en yüksek seviyeyi test etti.

Bloomberg'e konuşan CEX.IO Yönetici Direktörü Konstantin Anissimov, Bitcoin için şimdilik en önemli direnç noktasının 50 bin dolar olduğunu belirtti. Anissimov'a göre Bitcoin fiyatlarında görülen son ralli henüz güçlü bir sıçramanın göstergesi değil. Bununla birlikte birçok alıcının bu ralliye kapılmasının 50 bin dolar seviyesini getirmesi mümkün. Anissimov bu kapsamda orta vadeli hedef olarak 55 bin doların da telaffuz edilebileceğini belirtti.

Bitcoin nisan ayında 65 bin dolara yaklaşarak zirveyi görmüş, sonrasında gerileme eğilimine girmişti. Bir dönem 30-40 bin dolar bandında işlem gören Bitcoin, son günlerde toparlanma ivmesi göstermişti.