Bitcoin 40 bin dolar seviyesinin altına indi

Kripto para piyasasında bugün sert düşüşler kaydedildi. Sermaye değeri bakımından kripto para piyasasının lideri olan Bitcoin bugün 40 bin dolar seviyesinin altına geriledi. Günlük bazda Bitcoin fiyatı yüzde 4’ün üzerinde değer kaybetti.

Bu gelişmeyle birlikte Bitcoin eylül ayından bu yana ilk kez 40 bin dolar seviyesinin altını gördü.

Piyasada akşam üzeri satışlar derinleşti. Bitcoin bu gelişmeyle birlikte kritik destek seviyesinin altına sarktı. Öte yandan analistlere göre Bitcoin’de bir sonraki destek noktası 38 bin dolar olarak öne çıkıyor.

Ethereum'da sert düşüş

Kripto para piyasasının en yüksek hacimli ikinci varlığı Ethereum 3 bin dolar seviyesinin altına sarktı. Günlük bazda fiyat hareketine bakıldığında Ethereum’da değer kaybı yüzde 6’yı aştı.

Kripto paralarda gerçekleşen sert değer kaybıyla birlikte son 1 saat içerisinde 147 milyon dolarlık pozisyon tasfiye oldu. Gerçekleşen likidasyonlarla birlikte piyasada panik havası hakimiyetini artırıyor.

Bitcoin ve Ethereum’un kritik destek seviyelerinin altına inmesiyle birlikte kripto para piyasasının neredeyse tamamı kırmızıya büründü. Kripto paraların toplam sermaye değeri 1.84 trilyon dolar seviyesine kadar geriledi.