Bitcoin 34 bin dolar bandında durgun seyrediyor

Bitcoin'in ocak ayından bu yana ki en kötü düşüşünü yaşayarak 28 bin dolara düşmesinin ardından 34 bin seviyelerinde durgun seyrine devam ediyor.

Kripto para piyasasında Bitcoin bugün 34 bin dolarda dar bir bantta işlem görüyor.

Ethereum ise bugün yüzde 3 değer kazanarak tekrardan 2 bin doların üzerinde 2119 dolarda seyrediyor.

Üçüncü büyük kripto para olan Binance coin (BNB) ise dar bir fiyat aralığında seyrederken 295 dolardan alıcı buluyor.

Öte yandan İngiltere'de Finansal Yönetim Otoritesi'nin (FCA) dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Binance'in ülkedeki operasyonlarını yasaklaması kripto para borsasında büyük düşüşlere yol açmadı.

Alt coinler ise yatay hareketlenmeye devam ederken; Litecoin 138 dolardan, Ripple ise 0,63 dolardan işlem görüyor.