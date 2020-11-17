Bitcoin, 3 yıldır ilk kez 17 bin doları aştı

Piyasa değeri en yüksek kripto para Bitcoin, üç yılın ardından ilk kez 17 bin dolar seviyesini aştı.

Bu yıl değerini ikiye katlayan popüler kripto para New York'ta Salı günkü işlemlerde 17,067 dolara kadar tırmandı. Bitcoin Aralık 2017'de 20 bin dolara yaklaşarak zirve görmüştü. Sonrasında ise bir yıl içinde 3 bin 136 dolara kadar geriledi.

Kripto paralar, kamu otoriteleri ve büyük şirketler tarafından benimsendikçe adım adım geleneksel yatırım araçları arasında yer almaya yaklaşıyor.

Çevrimiçi ödeme şirketi PayPal Holdings Inc. ekim sonuna doğru kripto para birimlerini ödeme aracı olarak kabul edeceğini açıklamıştı. Böylece ağındaki 26 milyon kullanıcının çevrimiçi cüzdanlarında Bitcoin ve diğer sanal paraları tutmalarına olanak sağladı.

Bitcoin'e ilişkin analist beklentileri de olumlu. Örneğin Ekim sonunda ABD'li yatırım bankası JPMorgan, Bitcoin'in yukarı yönlü potansiyelinin "dikkate değer" olduğunu belirtmişti.