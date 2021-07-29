"Bitcoin, 2050'de doların yerini alır, yıl sonu 66 bin doları görür"

Önce Tesla sonra Amazon’dan gelen kurumsal dopingle son bir aydır volatilitesi yeniden yüksek seyreden Bitcoin, 40 bin dolar destek bariyerini aşmada zorlansa da, Bitcoin’in geleceğine ilişkin güçlü öngörüler gelmeye devam ediyor.

Dünya'dan Deniz Kılınç'ın haberine göre Amazon’un alışveriş platformundaki ödemelerde Bitcoin kabul edeceği iddialarıyla 15 Haziran’dan bu yana ilk kez 40 bin doları gören kripto paraların belirleyicisi, bir grup uzmana göre yıl sonunda 66 bin doları görebilir ve hatta 30 yıl gibi kısa bir sürede doların yerini alabilir. Bu öngörülere rağmen başta Çin ve ABD olmak üzere hükümetlerin kripto para yaptırımları ve merkez bankalarının kendi dijital paraları ise kripto paralara risk oluşturmaya devam ediyor.

Thomson Reuters teknoloji uzmanı Joseph Raczynski, Bitcoin’in potansiyelinin yatırımla sınırlı kalmadığını düşünenler arasında yer alıyor. “Bazı ülkeler, Bitcoin’i ana fiat para olarak kullanacak” öngörüsünde bulunan Raczynski, Bitcoin’in 2025 yılında 150 bin dolara tırmanarak doları alt edeceğini savunuyor. Raczynski “Sabit sirkülasyon ve transfer kolaylığıyla Bitcoin, ‘bankasız’ bir modele geçişte bu ekosisteme iyi hizmet edecek.” dedi.

Raczynski’ye paralel, Arcane Crypto analisti Vetle Lunde de Bitcoin’e inananlardan. Bitcoin’in 2021’de 120 bin, 2025’te 300 bin ve 2030’da 500 bin doları göreceğini öngören Lunde, “Bitcoin kurumsallaşmasının tam ortasındayız. Gün geçtikçe daha fazla fon bu alanda faaliyet gösteriyor, ülkeler Bitcoin’i fiat para olarak kabul ediyor ve birkaç borsada listelenen şirketlerin Bitcoin satın almaya başladığını görüyor. Bu eğilimin gelecekte de devam edeceğine inanıyorum” yorumunu yapıyor.

"Bitcoin, Merkez Bankalarının çıkardığı kripto paralara yenilecek"

Çeşitli alanlarla karşılaştırma hizmeti sunan Finder’ın gerçekleştirdiği bir ankette, katılımcıların yüzde 54’ü Bitcoin’in doların yerini alabileceği düşünse de aralarında Western Australia Üniversitesi Profesörü Lee Smales’in bulunduğu yüzde 44’lük bir kesim Bitcoin’in küresel finans sisteminin belirleyicisi olamayacağını düşünüyor. Kripto para birimlerinin merkez bankası dijital para birimleri (CBDC) karşısında şansı olmadığını düşünen Smales, “Eninde sonunda Bitcoin ve diğer birçok kripto para biriminin CBDC’lere yenileceğini ve birçoğunun on yıl sonunda yok olacağını düşünüyorum” diyor.

"Bitcoin'e yatırım yapan şirketlere karşı temkinli olun"

Kripto para birimlerine yönelik artan iyimserliğe rağmen dünyaca ünlü yatırımcı Mark Mobius, kripto para birimleri piyasalarında son günlerde görülen hareketliliğin geçici olduğunu ve Bitcoin’in daha da düşmesini beklediğini söyledi. Mobius ayrıca, Tesla gibi bilançolarına Bitcoin ekleyen şirketlere karşı temkinli yaklaştığını ve yatırımcılara da aynısı yapmaları tavsiyesini verdi.