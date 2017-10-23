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Ekonomi

"Bitcoin 2022'de 25 bin dolar olacak"

Bitcoin 5.830 dolardan (21 bin 605 Türk Lirası) işlem görüyor

23 Ekim 2017 15:55

Dünyanın en değerli kripto para biriminin yükselişi sürüyor.  New York merkezli araştırma şirketi FundStrat Global Advisors, Bitcoin’in geleceğine dair öngörülerini paylaştı.

Şirketin tahminlerine göre, kripto para birimi önümüzdeki yılın ortasında değerini yüzde 40 oranında artırarak 6 bin dolara taşıyacak. 2022’ye gelindiğinde ise bir Bitcoin 25 bin dolar karşılığında satın alınabilecek.

Bitcoin 23 Ekim itibarıyla 5.830 dolardan (21.605 TL) işlem görüyor. FundStrat’a göre önümüzdeki 5 yıl içerisinde dünyadaki tüm Bitcoin’lerin toplam değeri 350 milyar olacak.

Metcalf Kanunu

HaberTürk'ün aktardığına göre, araştırma şirketi Bitcoin öngörülerinde Metcalf Kanunu’ndan yola çıkıyor. Metcalf Kanunu, bir ağın değerini kullanıcı sayısının karesiyle ölçüyor.

FundStrat, kripto para biriminin kullanım sayısını ve kullanılan hesapların büyüklüğünü göz önünde bulundurarak, geçtiğimiz birkaç yılda yaşanan fiyat değişimlerinin yüzde 94’ünü öngördüklerini belirtiyor.

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