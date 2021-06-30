Bitcoin, 2018'den bu yana ki en kötü çeyreklik performansına ilerliyor

Bitcoin, 2021'in ikinci çeyreğinde yüzde 40'tan fazla değer kaybederek 2018'in dördüncü çeyreğinden bu yana ki en kötü çeyreklik performansına doğru ilerliyor.

Çin'in Bitcoin madenciliğini yasaklaması ve Musk'ın çevresel nedenlerden dolayı Bitcoin’e olan desteğini çekmesi dünyanın en büyük kripto para biriminin düşüşündeki en önemli faktörleri oluşturuyor.

2021'in ilk çeyreğini ise Bitcoin, Tesla Ceo'su Elon Musk'ın twitter paylaşımları ve yoğun Bitcoin yatırımlarıyla yüzde 100'ün üstünde kazançla kapatmıştı.

Bitcoin, 14 Nisan'da 64 bin 869 dolara ulaşarak tüm zamanların zirvesini görmüştü.

Kripto para borsasında şuanda ki işlemlerde;

Bitcoin 34.700 dolar, ethereum 2142 dolar ve Binance coin (BNB) 291 dolardan işlem görüyor.

Alt coinler de ise; litecoin 140 dolar, ripple 0,67 dolardan işlem görüyor.