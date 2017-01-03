Bitcoin 2017'ye 1000 doları aşarak başladı

Sanal para birimi Bitcoin bugün itibariyle 1029 dolara yükselerek son 3 yıldaki en yüksek değerine ulaştı. Uzmanlara göre bu yükselişin nedeni yakın zamanda bitcoine Çin'den artan ilgi.

Bitcoin, sadece internet ortamında varolan, hiçbir merkezi otoriteye, devlete ya da kuruma bağlı olmayan, sanal bir para birimi.

Sanal para birimi ile yapılan işlemler internet üzerinden, anonim bir şekilde yapılabiliyor. Bu nedenle, Çin'de bazı kişilerin hükümetin ülkeden para çıkışını engelleyen katı kuralları atlatabilmek için bitcoini tercih ettikleri tahmin ediliyor.

Çin Yuanı son yılda yüzde 7 değer kaybetti. Bitcoin ise son yılda yüzde 125 değer kazanarak, 2017'nin en iyi performansını sergileyen para birimi oldu.

İngiltere Dijital Para Birimi Kurumu kurul üyesi Paul Gordon, "Nakitle savaşın ve sermaye kontrollerinin artması bitcoini daha tercih edilebilir ancak riskli bir alternatife dönüştürüyor" diyor.

Bitcoin ile tıpkı gerçek parayla olduğu gibi harcama ya da 'döviz işlemi' yapılabiliyor.

Sistem 2009 yılında kurulduğunda 21 milyon bitcoin ile sınırlı olarak açılmış ve yeni bitcoinlerin dolaşıma girmesi de bilgisayar algoritmalarına bağlı hale getirilmişti.

Yeni bitcoinlerin dolaşıma girebilmesi için 16 haneli bir şifreyi çözmek gerekiyor. Şifreyi çözen kişi 25 adet bitcoinin de sahibi oluyor.

Bu şifre çözme işlemine ise 'madencilik' deniyor.

Şu anda dünyada 15 milyon bitcoin bulunuyor.

Bitcoin alabilmek için kullanıcıların bir bitcoin cüzdanı ve adresine sahip olmaları gerekiyor. Cüzdanı akıllı cihazlarınızdan herhangi birinee yükledikten sonra, sizin için bir adres yaratılıyor.

Bu adresler 27 ila 34 kelime ve sayıdan oluşuyor ve sanal anonim posta kutuları olarak görev görüyorlar.

Cüzdanlar özel banka hesapları gibi çalışıyor, dolayısıyla içlerindeki veriler kaybolursa bitcoinlerin de geri getirilemeyeceği şartı koşuluyor.

Uzmanlar bitcoin 2009'da piyasaya sürüldüğünden beri bu şifreli para birimine şüpheyle yaklaşıyor.

Bitcoin en son 1000 doların üstüne çıktığında, 2013 yılının sonlarıydı. Ancak aynı yıl Tokyo'daki Mt. Gox Bitcoin borsası siber saldırıya uğrayınca, bitcoin 400 doların altına düştü.

Sanal para biriminin takibini yapan internet sitesi CoinDesk, sanal para biriminin değerindeki artışın süreceğine, bu yıl 2013'te ulaştığı 1216,7 dolar seviyesini geçebileceği düşünülüyor.

Bitcoin'in toplam değerinin yaklaşık 16 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.