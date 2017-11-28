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Ekonomi

Bitcoin 10 bin dolara 'dayandı'

Sanal para birimi Bitcoin, Ekim ayı başına göre değerini ikiye katlayarak yeni bir rekor kırdı

28 Kasım 2017 12:35

Sanal para birimi Bitcoin, Ekim ayı başına göre değerini ikiye katlayarak yeni bir rekor kırdı.

Yaşanan hızlı artışın nedeni olarak, Bitcoin’in finansal piyasalara geçişi gösteriliyor.


Tırmanışın ardından 10 bin doların hemen altında işlem gören Bitcoin, bir ons altından yedi kkat daha değerli düzeye yükseldi.
Sanal paranın 2017 yılının başından beri 10 kat değerlenmesi finans uzmanlarının yatırımcıları uyarmasına neden oldu.
Axitrader adlı aracı kurumda bir piyasa analisti olan James Hughes, “Bitcoin balonunun patlaması an meselesi ve bunun ne zaman olacağına dair hiçbir fikrim yok. Bitcoin’in doğal rastlantısallığı patlamanın her an ve sebepsiz olabileceğini gösteriyor” dedi.


Bitcoin, kullanıcılarına araya, bankalar dahil, aracı sokmadan işlem yapmasına olanak sağlıyor.

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