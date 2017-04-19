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BiTaksi'ye yaşanan darp skandalı sonrası güncelleme geldi

BiTaksi uygulaması Bakırköy'de bir çiftin, bir grup taksici tarafından tekme tokat dövülmesiyle gündeme gelmişti

19 Nisan 2017 01:37

İnternette taksiciler ve yolcuları buluşturan popüler ulaşım uygulaması BiTaksi üzerinden hizmet alan çift, bir grup taksici tarafından tekme tokat dövülerek ölümle tehdit edildi. Geçtiğimiz ay sonunda yaşanan ve sosyal medyada şiddetli bir tepki alan olay sonrasında BiTaksi, müşterilerin güvenliğini korumaya ve yaşanabilecek olayların önüne geçmeye yönelik bir güncelleme yayınladı.

BiTaksi mobil uygulamasına gelen yeni özellikler ile müşteri güvenliğinin sağlanmasına yönelik yapılan iyileştirmeler göze çarpıyor. BiTaksi'ye gelen özellik ile artık bir müşteri, rahatsız olduğu bir sürücüyü bloklayabilecek. Yani BiTaksi kullanarak yapılan bir yolculuktan sürücü sebebiyle memnun kalınmadığında, müşteri "Beni bir daha bu sürücüyle eşleştirme" seçeneğini kullanarak, daha sonraki yolculuklarında aynı sürücüyle eşleşme şansını ortadan kaldırıyor.

Aynı zamanda BiTaksi ile bağlantı kurulmasını daha kolay kılan yeni bir özellik ile de kullanıcıların acil bir durumda BiTaksi'ye ulaşmasını sağlıyor. Güncelleme, "BiTaksi Müşteri Servisi'nin beni aramasını istiyorum" butonunu uygulamaya ekliyor.

Öte yandan BiTaksi sürücü komünitesi için daha kaliteli ve yüksek standartlı sürücüleri hedefleyen BiTaksi, ortalama 5 üzerinden 4,5 yıldızı tutturamayan sürücülerle çalışmayacağını da not ediyor. Yani bir sürücüye 1 veya 2 yıldır verildiğinde, sürücü o müşteriyle bir daha eşleştirilmiyor ve bloklanıyor.

 

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