BiTaksi’nin yerel ekonomiye katkısı 240 milyon TL’yi buldu

İSTANBUL (DHA) - TAKSİCİLERLE yolcuları buluşturan akıllı telefon uygulaması BiTaksi, gerçekleştirdiği yaklaşık 12 milyon yolculuk ile 240 milyon TL’lik ekonominin yaratıcısı oldu.

Kredi kartı ile ödeme seçeneğiyle nakit dolaşımının azalmasına ve ekonominin kayıt altına alınmasına olanak sağlayan BiTaksi, vergi gelirlerindeki artış ile ekonomide büyümeye ve yeni iş fırsatlarının ortaya çıkmasına destek oluyor. BiTaksi kullanan 10 bin aktif sürücünün aylık gelirlerine ek olarak ortalama bin 500 TL daha kazandığı, toplam ek gelirlerinin ise yaklaşık 120 milyon TL olduğu açıklandı.

Kullanıcılarının yüzde 51’ini kadınlar, yüzde 49’unu ise erkeklerin oluşturduğu BiTaksi’de sürücüler yolculuk başına ortalama 6,2 km yol yapıyor. Yolcu ve sürücülerin puanlandığı bir sistemle denetlenen uygulamada, sürücülerin puan ortalaması 5 üzerinden 4,81.

BİTAKSİ’LER DÜNYANIN ÇEVRESİNİ BİN 875 KEZ DOLAŞTI

Hizmete girdiği günden bu yana 2,3 milyon kişi tarafından cebe indirilen BiTaksi ile yapılan yolculukların toplamı 75 milyon kilometreyi aştı. Yani BiTaksi kullanan sürücüler dünyanın çevresini bin 875 kez dolaşmış oldu.

BİTAKSİ ÇAĞRILMAYAN İLÇE KALMADI

İstanbul ve Ankara’da sarı taksi bölgesinde hizmet veren BiTaksi’ye ilgi gün geçtikçe artıyor. Uygulama üzerinden yapılan aylık yolculuk ortalaması 600 bine ulaşan BiTaksi’nin çağrılmadığı ilçe ise bulunmuyor. İstanbul ve Ankara’da hizmet veren BiTaksi’den en yoğun 08.00-09.30 ve 18.00-20.30 saatleri arasında çağrı yapılıyor.

(FOTOĞRAFLI)