Bit pazarından müzayede evine

Bir meraklının 3 dolara aldığı porselen kâse, yıllar sonra müzayedede 2 milyon 230 bin dolara alıcı buldu.

Amerikalı bir meraklının bit pazarından 3 dolar karşılığında aldığı Çin porseleni kâse, müzayedede 2 milyon 230 bin dolara alıcı buldu.

New York'ta 6 yıl önce bit pazarında gördüğü ve beğendiği kâsenin bin yıllık eşsiz bir eser çıkmasıyla büyük şaşkınlık yaşayan Amerikalı, büyük bir servete kondu.



2007 yılından bu yana evinin oturma odasında şöminenin üstünü süsleyen kâsenin özelliklerini merak eden ve araştırmaya başlayan New Yorklu, geçtiğimiz aylarda Çin sanat tarihi uzmanlarından porselenin değerini öğrenince soluğu müzayedecide aldı.

Sotheby's Müzayede Evi'nin 200 bin - 300 bin dolar değer biçtiği, ince işçilik ürünü Çin porseleni kâse, salı günü yapılan açık arttırmada 2 milyon 230 bin dolara satıldı.

12,5 santimetrelik beyaz renkteki porselenin, 960-1279 yılları arasında hüküm süren Kuzey Song Hanedanı döneminde yapıldığı belirtiliyor. Bu porselen kâseye benzeyen ve bilinen tek eser, yaklaşık 60 yıldır British Museum'da sergileniyor.