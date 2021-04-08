BIST100, günü yüzde 0.09 düşüşle kapadı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,416 ve 1,430 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.09 düşüşle 1,416.55 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.15 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.38 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.36 artıdaydı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) ve Guvernörler Kurulu'nun ortak toplantısının tutanaklarında, ABD ekonomisindeki toparlanmanın, Covid-19'a karşı yürütülen aşılamaların hızına bağlı olduğuna dikkat çekildi.

Resmi rezerv varlıkları, Şubat'ta aylık bazda yüzde 0.4 azalarak 95.3 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, döviz varlıkları yüzde 2.1 artarak 53 milyar dolara çıkarken, altın cinsinden rezerv varlıklar yüzde 3.4 azalarak 40.7 milyar dolara indi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 8.3 artarak 30.6 milyar dolara yükseldi. Bu tutarın yaklaşık 25.1 milyar doları anapara, 5.5 milyar doları faizden oluştu.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 8.1304 lira ve en yüksek 8.1790 lirayı gördükten sonra, 8.15 – 8.16 lira aralığında,

- euro en düşük 9.6545 lira ve en yüksek 9.7370 lirayı gördükten sonra, 9.71 – 9.72 lira aralığında,

- sterlin en düşük 11.1964 lira ve en yüksek 11.2838 lirayı gördükten sonra 11.21 – 11.22 lira aralığında hareket ediyordu.

Küresel piyasalarda 1.18607 - 1.19102 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.19069 düzeyindeydi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde Perşembe günü yaptığı açıklamada, dünya çapında aşılama kampanyalarında kaydedilen ilerlemenin yanı sıra ekonomiye sağlanan güçlü politika desteği sayesinde küresel ekonomik görünümün iyileştiğini vurguladı.

Lagarde, buna karşın, daha net bir görünümün, koronavirüs pandemisindeki gelişmeler ve Covid-19 aşısının piyasaya sürülme hızına bağlı belirsizliklerin etkisinde olmayı sürdürdüğü uyarısı yaptı.

IMF'nin Uluslararası Para ve Finans Komitesi toplantısında konuşan Lagarde, hem para hem de maliye politikası desteğini gereksinim sürerken geri çekmekten kaçınmanın çok önemli olduğuna da dikkat çekti.

ECB Yönetim Konseyi Üyesi, Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann da, Pandemi Acil Satın Alma Programı (Pandemic Emergency Purchase Programme - PEPP) kapsamındaki tahvil alımlarının yılın ikinci çeyreği sonunda azaltılabileceğini söyledi.

CNBC'nin sorularını yanıtlayan Holzmann, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin tahvil alım programının ikinci çeyrek sonunda belirleneceğini ve azaltmaya ilişkin kararın bu gözden geçirme sırasında alınabileceğini vurguladı. Holzmann, PEPP'nin sağladığı esneklik gerekmedikçe kullanılmayacağını vurguladı.