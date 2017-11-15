Bismil'de silahlı kavga: 1’i ağır 8 yaralı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Bismil İlçesi\'nde, yasadışı bahis oynatma meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan ve silahların kullanıldığı kavgada 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

Bismil İlçesi merkez Altıok Mahallesi’nde yasadışı bahis oynatan bir grup ile bahis oynayarak yüklü para kazanan ancak bu parasını alamadığı öne sürülen bir kişinin yakınları arasında kavga çıktı. Sözlü olarak başlayan kavgada silahların çekilmesi üzerine çatışma çıktı. Pompalı tüfek, tabanca ve bıçak ile satırların kullanıldığı kavgada yaralananlar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi ve Diyarbakır\'daki çeşitli hatanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavganın büyümemesi için önlem alırken, yaralıların kaldırıldığı hastanelerde de yeni bir olay yaşanmaması için çok sayıda çevik kuvvet polisi sevkedilidi.

Bismil Devlet Hastanesi\'nde 5, Diyarbakır\'daki hastanelere gönderilen 3 yaralıdan birinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kavganın yaşandığı Bismil İlçesi Altıok Mahallesi ve kavgaya karışanların evlerinin bulunduğu mahallelerde sıkı güvenlik alırken, kavga ile ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.