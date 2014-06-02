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Yaşam

Bismil'de polis yol kapatanlar gaz attı, evindeki felçli genç kriz geçirdi

Batman-Bismil karayolunu trafiğe kapatanlara polisin müdahalesi etmesi sırasında evi çatışma bölgesinde olan felçli genç fenalık geçirdi

02 Haziran 2014 21:06

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde bozuk kızamık aşı vurulması sonucu felç kalan 17 yaşındaki F.K., Bismil-Batman yolunun kapatılmasına müdahale eden polisin attığı gaz nedeniyle evinde fenalık geçirdi. Ailenin çağırdığı ambulansın ise polis tarafından engellendiği iddia edildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde dün, Lice'de süren eyleme destek olmak amacıyla Batman-Bismil karayolunu trafiğe kapatanlara polisin müdahalesi etmesi sırasında evi çatışma bölgesinde olan ailenin evine çok sayıda gaz bombası isabet etti.

Atılan gaz bombası nedeniyle evde bulunan SSPE hastası F.K (17) fenalık geçirdi. Yaşananları anlatan baba F.K. (50), olayların başladığı sırada çocuklarıyla evin bahçesinde olduklarını belirterek, polislerin evlerine hedef alarak gaz bombası attığını dile getirdi.

 

'Evin bahçesine hedef alarak gaz bombası atıldı'

 

Özgür Gündem gazetesinin haberine göre, evlerinin bahçesine en az 7 adet gaz bombası kapsülü bulduklarını söyleyen baba F.K., 1999'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bir aşı nedeniyle oğlu F.K'nin 12 yıldır felç olduğunu ve konuşup, yürüyemediğini söyledi.

Fesih Kaya, oğlunun atılan gazlardan etkilenmesi üzerine ambulans çağırdıklarını ama polislerin ambulansın evimize gelmesine izin vermediğini söyledi.

Yine besledikleri çok sayıda civcivin bile atılan bu gaz bombalarından etkilenerek telef olduğunu aktaran baba, bunu neden yaptıklarını sorarak tepki gösterdikleri polis tarafından oğlu ile birlikte darp edilmek istendiklerini anlattı.

Baba Fesih K., “Hedef gözetmeden evime gaz bombası attılar. Ben emniyet müdürünü uyardım. Ama onlar dinlemediler. Bize yapılan bu zülüm ve baskı bilinçlidir. Gençlerimizi öldürmek istiyorlar. Bana ve çocuklarıma saldırdılar. Bize sürekli bunu yapıyorlar. Ben Bismil Emniyet Müdürü'nden şikâyetçiyim” dedi.

 

'Oğlumun nefesi kesildi'

 

TOMA'lar ile evlerine tazyikli su sıkıldığını ve hedef alındıklarını kaydeden anne S.K. ise yaşananları şu sözlerle anlatıp, tepki gösterdi:

“Biz artık evimizde duramıyoruz. Bu yaptıkları büyük bir haksızlıktır. Bize bunu yapanlar Allahtan korkmuyor mu? Oğlum çok kötü durumdaydı ama ambulansın gelmesine izin vermediler. Biz bu zulmü kabul etmiyoruz. Oğlum engelli ve bilerek bizim evimize gaz bombası attılar. Oğlum yine bu devletin yüzünden bu hale geldi.”

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