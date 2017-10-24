Bismil'de 'beyaz altın' hasadı başladı

BİSMİL (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Bismil İlçesi Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç, bu yıl ilk kez hasadına başlanan pamuğun toplandığı Of ve Korukçu köyleri ile diğer alanlarda, biçerdöverle pamuk toplanmasını yerinde inceledi.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç, Eğil Kaymakamı Kürşat Atak, İlçe Tarım Müdürü Remzi Çekiç, Meclis üyesi Mahmut Vural, Pamuk Üreticiler Birliği Başkanı Hasan Vural ve bölgenin büyük çiftçilerinden Edip Yamaner ile birlikte biçerdöverle toplanan pamuk hasadını izledi. Pamuk hasadı incelemesinde Başkan Gülenç çiftçilerden, yetkililerden pamuk hasadı hakkında bilgiler aldı. 2017\'de tarımsal üretim açısından pamuk üreticilerinin başarılı bir sezon geçirdiğini belirten Başkan vekili Gülenç, rekoltenin beklenin üzerinde olmasının sevindirici olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

\"Pamuk üretimi açısından ülkemiz için ilçemizin önemi çok büyük. Şu an yapımı devam eden baraj ve sulama kanallarının tamamlanması halinde pamuk üretimi çok daha fazla artacak. Bismil\'de yeniden pamuk üretiminin yapılması çok sevindirici bir haber. İlçe genelinde pamuk üretiminin yaygınlaşmasıyla birlikte Bismil\'in \'Beyaz altın\' bölgenin en büyük geçim kaynağı ve istihdam alanları arasında ilk sırada yeralacak.\"

Hükümetin bu yıl aldığı kararlarla ülke genelinde olduğu gibi Bismil\'de de pamuk üretiminin 2 katına çıkacağını anlatan Başkan Vekili Gülenç, şöyle devam etti:

\"2017 yılından önce devlet prim politikaları sebebiyle çok sınırlı alanlarda pamuk ekimi yapılırken, bu yıl hükümetimizin almış olduğu stratejik kararlar doğrultusunda tüm Türkiye de olduğu gibi Bismil\'de de pamuk ekim alanları 2 katına çıkmış durumda. Ancak bu yıl alınan sonuçların ardından önümüzdeki yıllarda bu rakam daha üst seviyelere çıkacaktır diye düşünüyorum. Pamuk son derece stratejik bir üründür. Türkiye, iplik, kumaş ve diğer ürünlerde dünya sanayisinde önemli bir noktadadır. Ancak zaman zaman pamuk ihtiyacının yüzde 50\'si gibi bir miktarı ithal etmek durumunda kalıyordu. İnşallah bu gelişen politikalarla, Bismil gibi pamuk ekimine uygun olan havzalarda yetiştirilecek olan pamuklarla ithalata oranlarımızı çok aşağı seviyelere çekerek katma değerimizi yükselteceğiz. Bismil\'de yeniden pamuğa yönelmesi hem ülke ekonomisi, hem de Bismilli çiftçilerimiz için büyük bir avantajdır. Şu anki fiyatına ve devletimizin kilo başına verdiği 85 kuruş desteğe baktığımızda pamuk Bismil\'de yeniden cazip hale geldi\" diye konuştu.

Makineli tarım ile hem toplama maliyetlerinden, hem de zamandan çok büyük tasarruf sağlandığını kaydeden Başkanvekili Gülenç, şöyle devam etti:

\"Makineli tarıma geçildiğinde, daha öncelerde üreticilerimiz için çok zor olan bazı işlerin çok kolay bir şekilde halledildiğini görüyoruz. Bu şekilde de pamuktaki en ciddi maliyetlerden bir tanesi olan toplama maliyetleri de en aza indirilmiş oluyor ve zamandan da büyük tasarruf edilmiş oluyor. Pamuk Bismil açısından son derece önemli bir üründür. Pamuk ekimi yeniden ovamızda yaygınlaştırılmalı. Pamuktaki en ciddi maliyet olan toplama maliyetinin önünde toplama makinesi ile geçilebilir.\"

Başkan Vekili Gülenç, daha sonra beraberindekiler ile birlikte biçerdöverin üzerine çıkarak bir süre pamuk topladı.

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