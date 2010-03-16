Bisküvide kanser riskini azaltan buluş

T24 - Hacettepe Üniversiteli gıda mühendisleri, ekmek, bisküvi ve kraker gibi ürünlerin pişirilmesi sırasında yüksek sıcaklık nedeniyle oluşan kanserojen madde miktarını buldukları yöntem sayesinde yüzde 95 oranında azaltmayı başardı.



Ekmek, bisküvi gibi ürünlerin hamuruna uygun oranda katılan kalsiyum sayesinde "akrilamid" isimli kanserojen madde büyük oranda azaltıldı.



Çalışma, yiyeceklere kalsiyum katılmasını sağlayarak sağlıklı besinlerin üretilmesine de olanak sağlarken, Türkiye'de gıda sektöründe isim yapmış bir kuruluş söz konusu teknolojiyi hayata geçirdi.



Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vural Gökmen, akrilamidin, kızarmış patates başta olmak üzere, ekmek, bisküvi, kraker gibi fırıncılık ürünlerinde ve kavrulmuş kahve-kakao gibi pişirme işleminden geçmiş gıdalarda bulunduğunu dile getirdi.



Bu gelişimin ardından bilim çevrelerinin gıdalarda akrilamid oluşumunun engellenmesi üzerine çalışmalar yapmaya başladığını anlatan Gökmen, kendi çalışma gruplarının da 2007 yılında kızarmış patates ve patates cipslerinde kızartma sırasında akrilamid oluşumunu azaltan bir çalışma yaptıklarını belirtti.