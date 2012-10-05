Bisküvi kutusundan tarih çıktı

Sivas'ın Gürün ilçesinde jandarma ekiplerince bir kamyonette yapılan aramada, bisküvi kutusu içerisinde poşetlere sarılmış 145 yıllık el yazması eser ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Gürün İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Malatya -Kayseri karayolu üzerinde durdurdukları 44 NS 043 plakalı kamyonette arama yaptı. Ekipler, aramalar sonucunda bisküvi kutusu içerisinde poşetlere sarılmış el yazması eser buldu.

Yapılan incelemede, eserin 1867 yılında tamamlandığı tespit edildi. Dışı deri ciltle kaplı olan eserin, bir hayli yıprandığı, iç sayfalarından bazılarının yırtıldığı görüldü. Eserin herhangi bir kütüphaneye ait olduğunu belirten bir ize de rastlanmadığı bildirildi. El konulan eserde, Hazreti Muhammed'in hayatını anlatan yazılar bulunduğu belirtildi.

Araçtaki 3 kişi, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Bu kişilerden A.İ'nin (56) ifadesinde, kitabın 96 yaşında vefat eden kayınvalidesinden kaldığını söylediği öğrenildi.

Adli makamlara teslim edilen el yazması eserin, ilgili kurumlarca inceleneceği bildirildi.