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Bisküvi kutusundan esrar ve metamfetamin çıktı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da, jandarmanın durdurduğu yolcu otobüsünde seyahat eden Afganistan uyruklu kaçağın eşyalarının arasındaki bisküvi kutusuna gizlenmiş 1 kilo 20 gram esrar ile 420 gram metamfetamin ele geçirildi

30 Aralık 2018 14:23

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'da, jandarmanın durdurduğu yolcu otobüsünde seyahat eden Afganistan uyruklu kaçağın eşyalarının arasındaki bisküvi kutusuna gizlenmiş 1 kilo 20 gram esrar ile 420 gram metamfetamin ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van- Bitlis karayolu üzerinde yaptığı yol kontrolleri sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramalarda, yolculardan Afganistan uyruklu kişinin eşyaları arasında bulunan bisküvi kutusunun içerisine gizlenmiş 1 kilo 20 gram esrar ile 420 gram metamfetamin ele geçirildi.
Yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistanlı gözaltına alındı. 

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